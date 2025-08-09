Inundaciones en China; diez muertos

Beijing, China.- Al menos 10 personas fallecieron y otras 33 desaparecieron tras las inundaciones repentinas en el condado de Yuzhong, en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, informó la prensa estatal.

Las fuertes lluvias caídas desde el jueves provocaron inundaciones repentinas y al menos un deslave en zonas montañosas próximas a la ciudad de Lanzhou, reportó la cadena estatal CCTV.

El aguacero provocó cortes en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones en el área montañosa de Xinglong, dejando a más de 4.000 personas de cuatro aldeas aisladas.

Tres personas estaban desaparecidas tras un deslave en la aldea de Maliantan, en el condado de Yuzhong, el jueves por la noche.

Las precipitaciones máximas en la zona habían alcanzado los 195 milímetros a primera hora del viernes, según las autoridades locales de Lanzhou.

El presidente del país, Xi Jinping, instó a realizar todos los esfuerzos posibles para el rescate y la prevención de inundaciones en los lugares afectados.

Varias regiones de China estaban siendo azotadas por fuertes lluvias. En la metrópoli sureña de Guangzhou, siete personas murieron y otras tantas resultaron heridas después de que un deslizamiento de tierras causado por las inundaciones sepultó viviendas en el distrito norteño de Baiyun el pasado miércoles.