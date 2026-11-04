El Gobierno debe informar cuánto ha invertido en SL

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El Gobierno del Estado debe informar cuánto dinero ha invertido en la capital durante los últimos cinco años y qué beneficios han generado esos recursos, dijo Enrique Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

El dirigente panista planteó que los anuncios de obras públicas deben estar acompañados de información sobre el monto de inversión y sus beneficios para la población.

El cuestionamiento se dio en medio del conflicto entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento capitalino por la acumulación de más de 30 procedimientos de obra pública en la Contraloría Estatal.

De acuerdo con Dahud Uresti, los trámites permanecieron acumulados durante meses, lo que llevó al Ayuntamiento a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y según expuso, el máximo tribunal concedió una suspensión y ordenó atender las solicitudes pendientes.

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Ante esta situación, el panista cuestionó cuántas obras municipales se retrasaron y cuánto recurso público dejó de ejercerse oportunamente por la falta de resolución de los procedimientos. También exigió al Gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona explicar por qué los trámites permanecieron detenidos durante meses.

Dahud Uresti sostuvo que las diferencias entre administraciones no deben interferir con las atribuciones municipales y pidió respeto a la autonomía del Ayuntamiento. Consideró que recurrir a la SCJN para defenderla es un derecho constitucional y no un capricho político.