El gobierno ha sembrado miedo dice, Alberto Meade

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El miedo sembrado es uno de los factores por los que no se movilizó tanta gente como ocurría en los tiempos del doctor Salvador Nava Martínez, aún y cuando se consiguió parar la sesión plenaria del Congreso del Estado de este martes, para exigir el freno a la Ley Serrano, aseguró José Alberto Meade Mendizábal, presidente de la organización civil Potosinos con Valor.

Explicó que las leyes restrictivas de la libertad de expresión patrocinadas por el gallardismo, empeoran el escenario con respecto a los cacicazgos de Gonzalo N. Santos y Saturnino Cedillo, ambos, gobiernos de tiranía que no habían alcanzado tal nivel.

Dijo creer que en el escenario político de ahora, el panorama se encuentra peor que en los cacicazgos de aquellos años de la primera mitad del siglo XX. "En aquellos tiempos había poderes del estado, porque aunque todavía no estábamos muy bien con la cuestión de la democracia de la que finalmente hay logros de Salvador Nava Martínez, hoy ya está perdido lo que se había ganado, si se toma en cuenta que los poderes ahora son brazos de una sola persona".

Citó como ejemplo todo lo que está ocurriendo con los periodistas, es decir con la obsesión de eliminar cualquier información que no les sea cómoda, lo que se espera que así se mantenga por un tiempo, lo que a su vez es todavía más peligroso viniendo del espacio gubernamental.

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Aseguró que lo más grave no es que lo haga el gobernador, sino que tiene un montón de legisladores que le pasan lo que mande, y lo pase directamente o a través de ellos. "Cuando el gobierno es de una sola persona, estamos en un riesgo tremendo".