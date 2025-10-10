logo pulso
¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

El Municipio e IP ponen en marcha la Campaña Rosa 2025

El alcalde Enrique Galindo y la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga reiteraron su compromiso con la salud

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
El Municipio e IP ponen en marcha la Campaña Rosa 2025

Con el fin de promover acciones para la sensibilización, prevención y detección oportuna del cáncer de mama, el alcalde Enrique Galindo y la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, pusieron en marcha la campaña “Detectar Para Vivir, Autoexplórate”, que cuenta con el respaldo de Red Ambiental, del Club de Futbol Atlético de San Luis, de Alianza Empresarial de San Luis Potosí y de organizaciones civiles.

El presidente municipal Enrique Galindo agradeció a las empresas y organismos participantes por su alto sentido de responsabilidad social para impulsar la concientización, detección temprana y el tratamiento de la enfermedad. 

Invitó a portar durante este mes un listón o moño rosa, que es el símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a las mujeres con este padecimiento.

La presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, destacó que es muy importante la detección, ya que si se atienden a tiempo, hasta el 95% de los casos pueden tratarse con éxito, por lo que reiteró el compromiso de la institución para fomentar la salud y el bienestar de las mujeres, con la aportación de 300 mastografías y 50 ultrasonidos mamarios, así como la entrega 50 prótesis mamarias al Grupo Reto.

En el inicio de la campaña, el CEO de Red Ambiental, Horacio Guerra Marroquín, hizo entrega de dos vehículos operativos rotulados para incentivar a la prevención del cáncer de mama, que es la causa más común de muerte por cáncer en las mujeres. 

