¡ADMIRAN SU TEMPLE!

La felicidad y emoción fueron palpables en el rostro de Gerardo Arista; su familia y amistades admiraron su templanza y fortaleza.

En la estupenda celebración de su cumpleaños, los amigos de toda la vida reconocieron su pasión y entrega que siempre ha demostrado en todo lo que emprende cada día con gran optimismo y, desde luego, el valor y esencia de su amistad.

Por ello, con su esposa Ada Avilés y su familia, compartió en una reunión de gran alegría, por esta fecha especial en su vida.

El encuentro, cálido y de gran felicidad.

