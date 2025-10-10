¡ADMIRAN SU TEMPLE!
Galeria
1/3
La felicidad y emoción fueron palpables en el rostro de Gerardo Arista; su familia y amistades admiraron su templanza y fortaleza.
En la estupenda celebración de su cumpleaños, los amigos de toda la vida reconocieron su pasión y entrega que siempre ha demostrado en todo lo que emprende cada día con gran optimismo y, desde luego, el valor y esencia de su amistad.
Por ello, con su esposa Ada Avilés y su familia, compartió en una reunión de gran alegría, por esta fecha especial en su vida.
El encuentro, cálido y de gran felicidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
CASA XOLO, COCINA ANCESTRAL
Redacción
EL NUEVO FUEGO GASTRONÓMICO QUE ENCIENDE EL CORAZÓN DE SAN LUIS POTOSÍ.