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El PAN, aún sin definir cómo competirá en SLP

Una coalición se percibe como una opción natural, sostuvo Vila

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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El PAN, aún sin definir cómo competirá en SLP
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      El PAN aún no define cómo competirá en San Luis Potosí en 2027. Durante su visita a la capital potosina, el senador Mauricio Vila afirmó que las alianzas deberán decidirse en cada estado, de acuerdo con la aceptación ciudadana y las posibilidades de triunfo, aunque no precisó qué criterios se utilizarán ni cómo se resolverán las diferencias internas.

      La postura contrasta con declaraciones previas de la dirigencia panista. En agosto, Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones, señaló que la decisión correspondería a la dirigencia nacional, previo diagnóstico local. En septiembre, el presidente nacional, Jorge Romero, afirmó que se escucharía a los estados antes de resolver. Vila sostuvo que una coalición se percibe como una opción natural en San Luis Potosí, pero reconoció que el partido también podría competir sin aliados.

      Sobre la posibilidad de postular perfiles sin trayectoria panista y el eventual descontento de la militancia, Vila respondió que el partido debe priorizar a la ciudadanía por encima de sus integrantes. Como antecedente, defendió que Acción Nacional ha postulado candidatos que no militaban en sus filas, tanto para la Presidencia de la República como para gubernaturas.

      El senador tampoco definió los criterios para seleccionar candidaturas a la capital y al gobierno estatal. Mencionó a la senadora Verónica Rodríguez y al diputado federal David Azuara como perfiles competitivos, pero aclaró que no le corresponde conducir los procesos internos. Continúa pendiente conocer cómo se evaluará a los aspirantes, qué peso tendrán las encuestas y cómo se garantizará que las decisiones respondan a las condiciones locales.

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      Durante la visita, Vila también presentó parte de la agenda nacional Soluciones para México, que el PAN busca utilizar como base de su plataforma electoral para 2027. Entre las propuestas están reducir entre 25 y 35 por ciento el precio de la gasolina mediante ajustes a los impuestos, exentar del ISR el aguinaldo y los ingresos de quienes ganen menos de 12 mil pesos mensuales, así como entregar vales para medicamentos cuando los hospitales no dispongan de ellos.

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