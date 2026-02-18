El PAN, sin militancia hasta en 12 municipios

A pesar de que el PAN ha afirmado estar avanzando en su reorganización rumbo a la elección de 2027, el partido aún tiene entre 10 y 12 municipios donde no cuenta con comité formal y reconoce que necesita fortalecer su presencia territorial.

PAN municipios sin comité formal en San Luis

Así lo señaló el coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, quien explicó que en esas demarcaciones no se logró conformar comité debido a que no se cumple con el mínimo de militancia requerido. En su lugar, se instalaron delegaciones con responsables designados por la Comisión Permanente y el Comité Directivo Estatal.

"No puede haber un comité cuando no se tiene una mínima de militancia, pero habrá delegaciones; no quiere decir que el municipio esté acéfalo", sostuvo. Estimó que se trata de aproximadamente entre 10 y 12 municipios.

Comités municipales y afiliación en el PAN

El legislador indicó que, fuera de esos casos, los comités municipales ya fueron instalados en su totalidad tras los procesos internos desarrollados durante el segundo semestre del año pasado. Reconoció que aún hay trabajo por hacer.

En cuanto a la militancia, detalló que el PAN cuenta con aproximadamente siete mil afiliados en el estado. Afirmó que no buscan afiliaciones masivas, aun cuando otros partidos han presumido mayor número de integrantes. "Nuestra afiliación es cualitativa. Nosotros no estamos buscando grandes afiliaciones masivas; siempre ha sido tener militancia de calidad que pueda aportar algo para el partido, no nada más de cantidad", expresó.