logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El PAN, sin militancia hasta en 12 municipios

No cuentan con suficientes afiliados como para crear comités

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
El PAN, sin militancia hasta en 12 municipios

A pesar de que el PAN ha afirmado estar avanzando en su reorganización rumbo a la elección de 2027, el partido aún tiene entre 10 y 12 municipios donde no cuenta con comité formal y reconoce que necesita fortalecer su presencia territorial.

PAN municipios sin comité formal en San Luis

Así lo señaló el coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, quien explicó que en esas demarcaciones no se logró conformar comité debido a que no se cumple con el mínimo de militancia requerido. En su lugar, se instalaron delegaciones con responsables designados por la Comisión Permanente y el Comité Directivo Estatal.

"No puede haber un comité cuando no se tiene una mínima de militancia, pero habrá delegaciones; no quiere decir que el municipio esté acéfalo", sostuvo. Estimó que se trata de aproximadamente entre 10 y 12 municipios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Comités municipales y afiliación en el PAN

El legislador indicó que, fuera de esos casos, los comités municipales ya fueron instalados en su totalidad tras los procesos internos desarrollados durante el segundo semestre del año pasado. Reconoció que aún hay trabajo por hacer.

En cuanto a la militancia, detalló que el PAN cuenta con aproximadamente siete mil afiliados en el estado. Afirmó que no buscan afiliaciones masivas, aun cuando otros partidos han presumido mayor número de integrantes. "Nuestra afiliación es cualitativa. Nosotros no estamos buscando grandes afiliaciones masivas; siempre ha sido tener militancia de calidad que pueda aportar algo para el partido, no nada más de cantidad", expresó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    SLP

    Martín Rodríguez

    El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos
    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

    Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

    SLP

    Pulso Online

    La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

    SLP

    Redacción

    Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

    Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

    SLP

    Pulso Online

    Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública