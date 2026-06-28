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El PRI definirá posiciones hasta noviembre: Rocha

Reconoce la dirigente que ya hay perfiles que se mueven desde ahora

Por Ana Paula Vázquez

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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El PRI definirá posiciones hasta noviembre: Rocha
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      El PRI en San Luis Potosí, arrancará su proceso interno hasta el 15 de noviembre, en un calendario que aún mantiene en pausa, la definición de perfiles rumbo a la próxima etapa electoral, reconoció la presidenta del Comité Directivo Estatal, Sara Rocha Medina, quien aseguró que aunque ya existen aspirantes "que están caminando en todos los temas", no es momento de hacerlos públicos.

      La dirigencia estatal insistió en que el partido se encuentra en una fase de orden interno y construcción de acuerdos, en la que la prioridad es cerrar filas antes de cualquier definición política. "Tiempos traen tiempos y nos esperaremos a los procesos", dijo Rocha Medina, en una postura que aplaza cualquier lectura sobre posibles candidaturas o reacomodos inmediatos.

      El contexto de sus declaraciones ocurre mientras el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, ha abierto la posibilidad de participar en los procesos internos tanto del PAN como del PRI, una eventual doble ruta que ha colocado a ambos partidos en el terreno de la especulación política. Sin embargo, la dirigente priista evitó fijar una posición directa sobre su eventual participación en el tricolor y se limitó a señalar que el partido está concentrado en su dinámica interna. "La unidad, el cerrar filas, la construcción de acuerdos en el tema interno".

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