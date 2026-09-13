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Gobierno quita celulares a funcionarios y recorta gasto anual

Se retiró el servicio de telefonía, logrando un ahorro anual superior a 600 mil pesos

Por Rubén Pacheco

Septiembre 13, 2026 02:22 p.m.
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Gobierno quita celulares a funcionarios y recorta gasto anual
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      Desde el primer año de la administración 2021-2027, el Gobierno del Estado retiró la prestación de servicio de telefonía celular a los funcionarios, a quienes se les asignaba en el sexenio anterior, obteniéndose un ahorro anual de más de 600 mil pesos.

      Gobierno de San Luis elimina telefonía celular a funcionarios

      En entrevista, Noé Lara Enríquez, titular de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, refirió que se rogaban más de 50 mil pesos mensuales para cubrir dicho beneficio al personal, es decir, más de 600 mil pesos anuales.

      Sentenció que desde el 26 de septiembre del 2021 cada servidor público utiliza su dispositivo móvil personal, y en el caso de las oficinas, cuentan con los servicios de teléfono fijo para comunicarse con otras instituciones y desempeñar sus obligaciones.

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      Medidas de austeridad y optimización de recursos

      "Y aún así hemos estado buscando opciones con otras compañías para ver quién nos da mejor servicio, y desde luego, a menor costo", puntualizó.

      Expuso que la medida de austeridad permite redirigir el financiamiento a otros sectores como infraestructura, programas sociales, salud, obras y servicios.

      "Tuvimos una importante reducción en la nómina. Muchos trabajadores que estaban por contrato, ya no se les renovaron los mismos. Hemos optimizado el uso del parque vehicular, el consumo de combustible y se quitaron los teléfonos celulares absolutamente a todos", remató.

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