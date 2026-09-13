Gobierno quita celulares a funcionarios y recorta gasto anual
Se retiró el servicio de telefonía, logrando un ahorro anual superior a 600 mil pesos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Desde el primer año de la administración 2021-2027, el Gobierno del Estado retiró la prestación de servicio de telefonía celular a los funcionarios, a quienes se les asignaba en el sexenio anterior, obteniéndose un ahorro anual de más de 600 mil pesos.
Gobierno de San Luis elimina telefonía celular a funcionarios
En entrevista, Noé Lara Enríquez, titular de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, refirió que se rogaban más de 50 mil pesos mensuales para cubrir dicho beneficio al personal, es decir, más de 600 mil pesos anuales.
Sentenció que desde el 26 de septiembre del 2021 cada servidor público utiliza su dispositivo móvil personal, y en el caso de las oficinas, cuentan con los servicios de teléfono fijo para comunicarse con otras instituciones y desempeñar sus obligaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Medidas de austeridad y optimización de recursos
"Y aún así hemos estado buscando opciones con otras compañías para ver quién nos da mejor servicio, y desde luego, a menor costo", puntualizó.
Expuso que la medida de austeridad permite redirigir el financiamiento a otros sectores como infraestructura, programas sociales, salud, obras y servicios.
"Tuvimos una importante reducción en la nómina. Muchos trabajadores que estaban por contrato, ya no se les renovaron los mismos. Hemos optimizado el uso del parque vehicular, el consumo de combustible y se quitaron los teléfonos celulares absolutamente a todos", remató.
no te pierdas estas noticias
Gobierno quita celulares a funcionarios y recorta gasto anual
Rubén Pacheco
Se retiró el servicio de telefonía, logrando un ahorro anual superior a 600 mil pesos
Advierten que micromachismos refuerzan la violencia dentro de las familias
Rolando Morales
El programa del DIF Municipal busca modificar conductas para prevenir violencia en niñas, niños y adolescentes.
Congreso de SLP denuncia presuntas agresiones en recinto legislativo
Redacción
La LXIV Legislatura responsabiliza a Natalia Castillo Vera y acompañantes por los hechos violentos.