Advierten que micromachismos refuerzan la violencia dentro de las familias

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El psicólogo de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar del Sistema Municipal DIF, José Jesús Rosas, advirtió que las conductas relacionadas con el machismo continúan presentes en la convivencia cotidiana y pueden derivar en expresiones de violencia dentro de las familias.

Explicó que, aunque la unidad brinda principalmente asesoría psicológica y orientación a personas adultas que enfrentan situaciones de violencia familiar, también se presentan casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Por ello, consideró necesario trabajar desde edades tempranas en la identificación de comportamientos que suelen normalizarse.

Rosas señaló que uno de los temas que requieren mayor atención son los llamados micromachismos, conductas que pueden parecer menores o pasar desapercibidas, pero que se reproducen diariamente y terminan reforzando actitudes de desigualdad y violencia, particularmente hacia las mujeres.

Ante esta situación, destacó la importancia de que los hombres revisen sus propias conductas y responsabilidades dentro de la familia. Reconoció que históricamente muchas tareas relacionadas con el cuidado, la educación de los hijos y el trabajo doméstico han recaído principalmente en las mujeres, por lo que planteó la necesidad de modificar estos roles desde el hogar.

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Como parte de esta estrategia, el DIF Municipal cuenta con un programa de reflexión y cambio dirigido a hombres y padres de familia, enfocado en la reeducación y modificación de conductas. Rosas consideró que el cambio debe comenzar en los propios adultos, pues el ejemplo que reciben niñas, niños y adolescentes en casa resulta fundamental para construir relaciones familiares alejadas de la violencia y de las llamadas masculinidades tóxicas.