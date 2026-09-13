logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten que micromachismos refuerzan la violencia dentro de las familias

El programa del DIF Municipal busca modificar conductas para prevenir violencia en niñas, niños y adolescentes.

Por Rolando Morales

Septiembre 13, 2026 02:17 p.m.
A
Advierten que micromachismos refuerzan la violencia dentro de las familias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El psicólogo de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar del Sistema Municipal DIF, José Jesús Rosas, advirtió que las conductas relacionadas con el machismo continúan presentes en la convivencia cotidiana y pueden derivar en expresiones de violencia dentro de las familias.

      Explicó que, aunque la unidad brinda principalmente asesoría psicológica y orientación a personas adultas que enfrentan situaciones de violencia familiar, también se presentan casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Por ello, consideró necesario trabajar desde edades tempranas en la identificación de comportamientos que suelen normalizarse.

      Rosas señaló que uno de los temas que requieren mayor atención son los llamados micromachismos, conductas que pueden parecer menores o pasar desapercibidas, pero que se reproducen diariamente y terminan reforzando actitudes de desigualdad y violencia, particularmente hacia las mujeres.

      Ante esta situación, destacó la importancia de que los hombres revisen sus propias conductas y responsabilidades dentro de la familia. Reconoció que históricamente muchas tareas relacionadas con el cuidado, la educación de los hijos y el trabajo doméstico han recaído principalmente en las mujeres, por lo que planteó la necesidad de modificar estos roles desde el hogar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de esta estrategia, el DIF Municipal cuenta con un programa de reflexión y cambio dirigido a hombres y padres de familia, enfocado en la reeducación y modificación de conductas. Rosas consideró que el cambio debe comenzar en los propios adultos, pues el ejemplo que reciben niñas, niños y adolescentes en casa resulta fundamental para construir relaciones familiares alejadas de la violencia y de las llamadas masculinidades tóxicas.


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Advierten que micromachismos refuerzan la violencia dentro de las familias
      Advierten que micromachismos refuerzan la violencia dentro de las familias

      Advierten que micromachismos refuerzan la violencia dentro de las familias

      SLP

      Rolando Morales

      El programa del DIF Municipal busca modificar conductas para prevenir violencia en niñas, niños y adolescentes.

      Congreso de SLP denuncia presuntas agresiones en recinto legislativo
      Congreso de SLP denuncia presuntas agresiones en recinto legislativo

      Congreso de SLP denuncia presuntas agresiones en recinto legislativo

      SLP

      Redacción

      La LXIV Legislatura responsabiliza a Natalia Castillo Vera y acompañantes por los hechos violentos.

      Exhortan a emprendedores a aprovechar estímulo del 50% en licencias de funcionamiento
      Exhortan a emprendedores a aprovechar estímulo del 50% en licencias de funcionamiento

      Exhortan a emprendedores a aprovechar estímulo del 50% en licencias de funcionamiento

      SLP

      Rolando Morales

      Se eliminan requisitos innecesarios en la renovación de licencias para agilizar trámites.

      Interapas alerta sobre conexiones irregulares en drenaje
      Interapas alerta sobre conexiones irregulares en drenaje

      Interapas alerta sobre conexiones irregulares en drenaje

      SLP

      Rolando Morales

      Las sanciones por conexiones irregulares varían según el diámetro y volumen de descarga detectados.