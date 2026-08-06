Cae el empleo formal en SLP
Se perdieron mil 154 plazas de mayo a junio, dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Bajó el índice de empleo formal en más de 1 mil 154 plazas de mayo a junio, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono Sánchez Lara.
La mayor parte de los empleos que cayeron provienen de la agricultura o de los cañeros de la Zona Huasteca.
Explicó que las caídas de empleo afectan principalmente a Tamasopo y Ciudad Valles. Aseguró que para agosto se espera un alza en el empleo formal, pero la recuperación se notará más conforme vaya avanzando el año, por lo que habrá una esperanza de que en los diversos espacios de la actividad económica, el empleo formal vuelva a tomar su nivel.
Se ha buscado por todos los medios fomentar la apertura del empleo formal, con acciones coordinadas con la Secretaría de Economía Federal sobre todo por el desarrollo de proyectos económicos que ayuden a compensar la caída de las fuentes de empleo.
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La forma implica la inscripción de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto, el reconocimiento abierto de sus derechos y el pago de las diversas prestaciones.
Dijo que este es un fenómeno nacional que no se hace exclusivo de San Luis Potosí y por ello a nivel federal se busca que el empleo formal se consolide y que de manera progresiva se dé un repunte antes de que concluya el año.
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