En 4 años aumentaron accidentes viales en SL

De enero del 2020 al 2024, los siniestros viales en el estado de San Luis Potosí registraron un incremento del 41 por ciento en su incidencia y diversas modalidades, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto según los datos de los Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, la cual recopila información sobre el número de siniestros de tránsito terrestre registrados por los gobiernos municipales, así como el total de víctimas muertas en el lugar del accidente y heridas con lesiones leves y/o graves de 2020 a 2024.

Hasta el año pasado la entidad potosina contabilizó un total general de 6 mil 731 siniestros viales, 41 puntos porcentuales más que los 4 mil 745 registrados en 2020 siendo el primer año de registro disponible de este instrumento.

El principal tipo de siniestro vial registrado en la entidad potosina el año pasado fue las colisiones con vehículo, los cuales ascendieron a 3 mil 858 siniestros que representa un incremento del 45 por ciento con respecto al 2020.

Le sigue la colisión con objeto fijo con 988 siniestros, le sigue 167 salidas del camino, 161 volcaduras, así como 131 colisiones con peatones las cuales incrementaron en un 39 por ciento a comparación con el inicio del registro del Inegi.

Del total del 2024, 104 siniestros viales resultaron fatales los cuales incrementaron en un 40 por ciento con respecto al total registrado en 2020. En este sentido se registraron un total de 109 víctimas, de las cuales 71 fueron conductores, 14 pasajeros, 17 peatones, 5 ciclistas y 2 víctimas sin clasificar.