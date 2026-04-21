En 5 años, caen 11 policías en Matehuala

Luego que entre 2020 y 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 11 recomendaciones por abusos de la policía municipal de Matehuala, entre el 2 de mayo del 2021 y el 20 de abril del 2026 la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a 11 oficiales de dicha corporación por diferentes delitos.

Cronología del caso

La primera detención se remonta al 2 de mayo del 2021, cuando se aprehendió a Esaú N., Mariela Cristina N. y Juan Gerardo N., como probables responsables del delito de secuestro en agravio de 12 personas originarias de El Salvador, a quienes habrían entregado al crimen organizado.

Al año siguiente, el 17 de octubre del 2022, se detuvo a Ronaldo N. por su presunta participación en abril del 2021 en el secuestro agravado de varios migrantes centroamericanos en la carretera federal 57.

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Para el 11 de abril del 2023, la Guardia Civil Estatal (GCE) en compañía de otras corporaciones, detuvo a cuatro policías en un operativo sorpresa por la posesión de droga; sin embargo, al final solo se procesó penalmente a uno de ellos.

Acciones de la autoridad

Los procesamientos prevalecieron y el 22 de agosto del 2024 se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Óscar N., Francisco N., Mauricio N., José N. y Sanjuana N., quienes el 6 de julio de 2024 acudieron a la colonia Bustamante para atender un caso de violencia familiar, pero no pusieron a disposición al detenido, sino que lo liberaron.

En el 2025 no se reportaron más arrestos; sin embargo, en este 2026 se reactivaron, pues el pasado 24 de marzo se detuvo a Jorge N., director de la policía municipal, por posesión de droga.

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Ahora, en lo que va del 2026, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes logró judicializar un caso en contra de oficiales de la corporación camelense, por lo que próximamente habría detenciones.