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Cerrarán laterales por trabajos con maquinaria pesada este martes

Las restricciones serán en laterales Sur-Oriente y Sur-Poniente; habilitan rutas alternas durante las maniobras

Por Redacción

Abril 21, 2026 07:06 a.m.
A
Cerrarán laterales por trabajos con maquinaria pesada este martes

Este martes se llevarán a cabo cierres viales en distintas laterales debido a las labores de montaje de estelas en un sistema atirantado, lo que implicará la movilización de maquinaria pesada y maniobras de izaje.

De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos iniciarán en la lateral Sur-Oriente, la cual permanecerá cerrada en un horario de 07:00 a 12:00 horas para el posicionamiento de equipo. Como vías alternas, se habilitará un desvío por avenida Cactus y Camino Real a Rioverde. Asimismo, se contempla la apertura parcial de un carril una vez concluida la primera maniobra.

Posteriormente, las labores continuarán en la lateral Sur-Poniente, donde se aplicará un cierre total de 11:00 a 22:00 horas debido a la instalación de la segunda estructura. Ante ello, se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas como avenida José de Gálvez y la carretera a Rioverde.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al transitar por las zonas señaladas, así como a considerar tiempos de traslado adicionales durante el desarrollo de estas maniobras.

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