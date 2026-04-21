Río Españita, cerrado; piden precaución en Río Santiago

Las lluvias registradas la mañana de este martes provocaron afectaciones en la movilidad de la capital potosina, con el cierre del Río Españita (bulevar Jacobo Payán), informó la Policía Vial.

En tanto, el Río Santiago se mantiene transitable desde Sierra Leona hasta Matehuala, aunque presenta encharcamientos en el puente Rubén Darío y en el puente de Morales, por lo que se recomienda circular con precaución.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a reducir la velocidad, debido al pavimento mojado y la acumulación de agua en algunos tramos.

Elementos de Policía Vial mantienen recorridos de vigilancia en todos los cuadrantes de la ciudad para regular el tránsito y atender cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas, además de pedir a la población seguir indicaciones oficiales.

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