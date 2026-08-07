En Fenapo no instalarán atracciones con animales
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Para la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), no se instalarán atracciones donde exista manejo de animales, anunció Fernando Rojo Ocejo, presidente del Patronato del evento ferial.
Explicó que lo anterior se decidió después de haber sostenido una reunión este miércoles con integrantes de una asociación protectora de animales, quienes el año pasado reclamaron la existencia de una granja con carruseles donde se utilizaban ponis.
El funcionario estatal dijo que la organización es promotora de la protección de los animales, por ello, se tomó la decisión de no mantener este
tipo de actividades que incluyen como eje central determinadas especies.
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En entrevista, aclaró que la Expo Ganadera y un evento de caballos bailadores se desarrollarán sin ningún inconveniente, actividades donde se tomarán todas las medidas necesarias para evitar maltrato animal.
"En relación a lo que preguntas Sí hubo un tema ahí con una granjita y algunas cosas, pero gracias a la disposición de ellos y al diálogo, pues sí hemos solventado esos temas para que no vuelvan a suceder", concluyó.
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