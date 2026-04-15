En Festival, gasto parcial de 36 mdp

El Ayuntamiento de San Luis Potosí destinó un total de 36 millones 266 mil 905.92 pesos únicamente en la contratación de los principales artistas de la quinta edición del Festival San Luis en Primavera 2026, de acuerdo con información disponible hasta el momento en la Plataforma Estatal de Transparencia y específicamente en los reportes de gasto correspondientes a los meses de febrero y marzo.

Gasto detallado en artistas principales

Los datos revelan que el gasto más alto corresponde a Miguel Bosé, con 13 millones 255 mil 021.68 pesos, seguido por Gilberto Santa Rosa, con 4 millones 299 mil 133.92 pesos, y Gente de Zona, con 4 millones 118 mil 283.02 pesos.

En el siguiente nivel de inversión se ubican Lucero, con 3 millones 693 mil 759 pesos, y Mon Laferte, con 2 millones 748 mil 521.10 pesos, pero sólo se registró una parcialidad en los formatos registrados hasta el momento.

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Otros artistas y montos registrados

Posteriormente aparece el Homenaje a Juan Gabriel, con 2 millones 038 mil 668.80 pesos, así como Jessica Audiffred & RØZ, con 1 millón 858 mil 518.20 pesos.

Más abajo en la lista se encuentran Diego El Cigala, con 1 millón 540 mil 804.20 pesos; Daniela Spalla, con 906 mil 122.20 pesos y Jazz & Flow, con 801 mil 370.20 pesos.