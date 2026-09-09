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En la mira de PCM, las empresas recicladoras

Por Leonel Mora

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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En la mira de PCM, las empresas recicladoras
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      La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos mantiene revisiones periódicas en comercios y empresas, con especial atención en recicladoras, debido al manejo que hacen de ciertos materiales y a las condiciones de riesgo que pueden presentarse en este tipo de establecimientos.

      La dependencia a cargo de Miguel Ángel Llanas Texon informó que, a la fecha, 10 recicladoras han sido detectadas y sancionadas por incumplimientos diversos en materia de seguridad, principalmente por falta de equipo de protección para el personal, deficiencias en las medidas preventivas y otras irregularidades contempladas en la normativa vigente.

      Protección Civil de Pozos detalló que ya se han revisado más de 20 establecimientos de este giro, en los cuales se emitieron las observaciones correspondientes y se establecieron medidas para corregir las deficiencias detectadas. Hasta el momento, solo algunos han subsanado completamente dichas observaciones.

      Abril fue uno de los meses de mayor actividad, pues se clausuraron cinco empresas por carecer de planes de emergencia, tener instalaciones eléctricas deficientes y almacenar materiales peligrosos sin protocolos adecuados. También se documentó la falta de equipo contra incendios y la ausencia de capacitación del personal.

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      Además de Protección Civil, otras dependencias municipales como las de Comercio y Gestión Ambiental han realizado inspecciones y emitido observaciones técnicas a diversos establecimientos, en ocasiones, en conjunto con autoridades estatales.

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