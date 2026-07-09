Siguen saturados penales en San Luis

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Al igual que en meses previos, el sistema penitenciario de San Luis Potosí registró en mayo pasado una sobrepoblación de personas privadas de la libertad (PPL) del 65 por ciento, la séptima más alta del país.

Sistema penitenciario en San Luis Potosí y cifras oficiales

A principios de abril pasado, los cinco penales potosinos reportaron un acumulado de 5 mil 071 PPL´s, de acuerdo con el reporte del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del área de Prevención y Readaptación Social, órgano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Durante el mes 727 ingresaron personas detenidas, 663 hombres y 64 mujeres; y egresaron 469 internas, 426 hombres y 43 mujeres, por ende, a finales de mayo el registro totalizó 5 mil 329 PPL´s.

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Detalles de la población penitenciaria y capacidad instalada

De las 5 mil 329 internas, 5 mil 053 corresponden al fuero común, 4 mil 235 procesadas y 818 sentenciadas; y 276 ingresados por delitos del fuero federal, 142 procesadas y 134 sentenciadas.

El informe precisó que los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) tienen una capacidad instalada de 3 mil 230 espacios, sin embargo, con la población penitenciaria hasta mayo mantiene un excedente de 2 mil 099 PPL´s.

Es decir, una sobrepoblación del 65 por ciento, la séptima más alta del país, detrás del 226.17 por ciento de Nayarit, 164.64 % del Estado de México, 110.70 % de Morelos, 105.13 % de Sonora, 96.70 % de Quintana Roo y 91.37 % de Durango.