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En México se genera cada vez más basura

El aumento está relacionado al consumismo y cambios en los hábitos

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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En México se genera cada vez más basura
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      México pasó de generar alrededor de 0.9 a casi 1.1 kilogramos de basura por persona al día. El aumento está relacionado con el consumismo y los cambios en los hábitos de la población, pero el problema no se limita a la cantidad de residuos: cada material desechado implica también la pérdida de recursos naturales, agua y energía utilizados para producirlo, señaló Alfredo Ávila Galarza, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UASLP.

      El especialista, doctor en Ingeniería Ambiental, explicó que la nueva Ley General de Economía Circular, publicada este año, plantea que los materiales sean reutilizados y reincorporados a las cadenas de valor. Detalló que los residuos pueden clasificarse en sólidos urbanos, industriales no peligrosos y peligrosos, y que su incremento también responde a la migración hacia las ciudades y al mayor consumo de productos procesados y artículos con distintos tipos de embalaje.

      Ávila Galarza explicó que la economía circular implica cambios para empresas y consumidores. Las actividades productivas deben privilegiar materiales con menor impacto ambiental y elaborar productos que puedan reutilizarse, repararse y actualizarse para, al terminar su vida útil, reincorporar sus componentes a nuevas cadenas productivas.

      Para los consumidores, recomendó evitar compras innecesarias, adquirir productos a granel cuando sea posible y no dejarse llevar por las tendencias de consumo.

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      La nueva legislación también representa oportunidades para las instituciones de educación superior en investigación, innovación y formación profesional. 

      En la UASLP, distintas licenciaturas incorporan la variable ambiental y disciplinas como las ingenierías, agronomía, ciencias sociales, economía, contaduría, química, biología y física pueden aportar a este modelo. En los posgrados, agregó, existe un amplio campo para investigar la mejora de procesos y el reciclaje de materiales orgánicos e inorgánicos.

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