En reforma se ignoró a feministas: M. Costanzo

La llamada "Ley Gobernadora" no fue concebida para ampliar los derechos políticos de las mujeres, sino para perpetuar un cacicazgo desde el Palacio de Gobierno, acusó Marvely Costanzo Rangel, presidenta del Consejo Político Estatal y consejera nacional de Movimiento Ciudadano.

A su juicio, la norma instrumentaliza la lucha de género para favorecer a una sola figura y consolidar el poder del actual gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevista sostuvo que la iniciativa fue aprobada sin consultar a colectivos feministas ni a mujeres militantes de los distintos partidos, pese a que han trabajado durante años por la paridad, la equidad y la construcción de condiciones democráticas reales.

Afirmó la consejera que el proceso dejó vacíos de información y abre cuestionamientos sobre el sentido del voto de quienes la respaldaron.

En el caso de MC, dijo desconocer las razones que llevaron a su diputado Marco Gama a votar a favor, por lo que consideró necesario que la dirigencia partidista explique qué motivó esa decisión.

Recordó que en 2021 fue candidata a la gubernatura bajo un esquema nacional de paridad, sin militancia partidista y sin una imposición legal de esta naturaleza, lo que evidenció un modelo de competencia política más abierto.

La dirigente cuestionó que la reforma se presente como un avance para las mujeres cuando, afirmó, no amplía derechos ni garantiza condiciones de igualdad, sino que utiliza una lucha histórica con fines políticos.

Mencionó que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia sin una obligatoriedad como la que ahora se impone, resultado de un proceso político distinto.

Respecto a una eventual candidatura, Costanzo Rangel indicó que aún es temprano para definirlo. Señaló que MC cuenta con múltiples perfiles femeninos consolidados y una agenda progresista y afirmó que su labor se centrará en impulsar propuestas que garanticen derechos para las mujeres, la comunidad LGBT+ y los sectores históricamente desfavorecidos.