Escuelas sufren por falta de agua

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Aunque no precisó el universo de inmuebles afectados, Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que la mayoría de las escuelas de la capital potosina padecen por el desabasto de agua potable.

SEGE reporta desabasto de agua en escuelas de San Luis Potosí

Dijo lo anterior en el contexto de los actualizaciones o indexaciones que aprobará próximamente el Congreso del Estado, como parte de las propuestas de tarifas del agua presentadas por los 59 municipios.

Ante la afectación que impacta directamente al estudiantado, López Sierra aseveró que la dependencia estatal envía pipas de agua, a fin de que las escuelas puedan atender la limpieza de sanitarios y de las instalaciones.

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Gobierno estatal entrega pipas para mitigar falta de agua

Presumió que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona prepara estrategias para abatir la falta del suministro del líquido, es decir, mediante la entrega gratuita de camiones tipo cisterna.

"Bueno, yo creo que el agua siempre ha sido un problema aquí en San Luis Potosí. Yo creo que es importante que se haga algo, porque la verdad ustedes saben: no se tiene agua en San Luis Potosí y así la está cobrando el Interapas", concluyó.

En San Luis Potosí existen 8 mil 843 escuelas públicas y privadas en los diferentes niveles de educación básica escolarizada, de acuerdo con los registros estatales y federales de autoridades educativas.