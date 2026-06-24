En un operativo retiran estanquillos abandonados

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La Dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez, inició un operativo para retirar estanquillos en condición de abandono ubicados en la vía pública. Como parte de estas acciones, fue removida una estructura en el fraccionamiento Valle de San Isidro, cerca de la nueva Unidad Administrativa Municipal.

La titular de la dependencia, María Lidia Hernández Hernández, informó que la intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que señalaba que el estanquillo llevaba varios años sin utilizarse y obstruía parte de la circulación vial.

Para efectuar el retiro, la dependencia contó con el apoyo de personal de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal. La funcionaria indicó que la estructura presentaba un evidente deterioro, lo que confirmaba su estado de abandono.

Precisó que el estanquillo fue trasladado a una pensión municipal y que, en caso de existir algún propietario, deberá acudir a las oficinas de la Dirección de Comercio para solicitar información y realizar los trámites correspondientes.

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Señaló que el operativo continuará en distintos puntos del municipio. Explicó que primero se emiten notificaciones a los propietarios de estructuras detectadas en abandono y, de no atenderse los apercibimientos, se procede a su retiro.

Agregó que, además de liberar banquetas y espacios públicos ocupados por este tipo de estructuras, las acciones buscan prevenir la proliferación de fauna nociva.