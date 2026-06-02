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Guardan despensas de Sedesore en la sede del PVEM

Imágenes y videos evidencian traslado de apoyos estatales por personal partidista en Villa Reyes.

Por Rubén Pacheco

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Guardan despensas de Sedesore en la sede del PVEM
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      Desarrollado por SACS IA

      La sede del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa Reyes resguarda decenas de despensas del programa Seguridad Alimentaria, cuyo esquema asistencial es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

      Imágenes y videos evidencian traslado de apoyos estatales

      De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales y verificadas con residentes del municipio, se observan decenas de cajas de cartón con los distintivos del esquema alimentario de la administración estatal al interior de la cochera del inmueble, ubicado en el libramiento Villa de Reyes-San Felipe.

      Aunado a ello, videos tomados por ciudadanos exponen cómo personal partidista carga "a tope" una camioneta color blanca con los apoyos estatales, cuya unidad sale a toda velocidad de las instalaciones del PVEM.

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      Regulación constitucional y legal sobre recursos públicos

      El párrafo noveno del Artículo 134 de la Constitución federal precisa que los servidores públicos de los tres niveles gubernamentales tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, "sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos".

      Aunque la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla conductas delictivas que pueden configurarse con lo expuesto en territorio villarreyense, acota que éstas solo se consideran durante un proceso electoral en desarrollo.

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        Videos muestran cómo personal carga los apoyos estatales en camioneta desde Villa Reyes