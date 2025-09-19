Enfrenta Municipio capitalino 50 juicios

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, continúa defendiendo en tribunales una serie de litigios iniciados en administraciones anteriores, principalmente por adeudos y requerimientos de pago que nunca fueron cubiertos; de acuerdo con el síndico Víctor Hugo Salgado, actualmente se tiene en curso alrededor de 50 juicios vinculados con estas demandas.

El funcionario explicó, que muchos de estos procesos corresponden a proveedores y particulares que reclaman pagos no realizados por gobiernos pasados, lo que ha obligado a la actual administración, mantener una defensa jurídica activa para proteger las finanzas municipales. A la par, se litigan juicios de nulidad relacionados con infracciones de la policía vial y otros procedimientos de carácter agrario y administrativo.

Hugo Salgado destacó que, pese a la carga heredada, en lo que va de este primer año de la segunda administración municipal, no se ha realizado ningún pago por concepto de condenas judiciales, lo que atribuyó a una estrategia preventiva de diálogo y acuerdos extrajudiciales.

Resaltó también la coordinación que se mantiene con todas las áreas jurídicas del Ayuntamiento, lo que ha permitido unificar criterios en la atención de los casos y contener riesgos que puedan impactar al erario. En el ámbito laboral, señaló que existe trabajo conjunto con la otra sindicatura para dar seguimiento a los expedientes en curso.

El director de Gestión Sindicatura, sostuvo que el compromiso es continuar con una defensa sólida que evite más daños financieros al municipio y al mismo tiempo, ir cerrando los capítulos pendientes de pasadas administraciones.