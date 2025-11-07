Enfrenta San Luis rezago en logística

A nivel nacional, la ocupación de aeronaves para transporte de pasajeros y movilización de carga se encuentra en 85 por ciento, pero San Luis Potosí presenta un rezago en ese rubro advirtió el ex secretario general de la Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús Ramírez Stabros.

En entrevista, el también exdiputado local indicó que el rezago afecta la logística a través de carreteras y en espacios en los aeropuertos, condición que se agravó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el colapso de las vialidades federales a causa de los recientes bloqueos.

Ramírez Stabros explicó faltan vías de comunicación eficientes en todo el país. Puso como ejemplo la 57, que está saturada, bloqueada o bajo mantenimiento, lo que genera enormes embotellamientos.

El entrevistado explicó que hay gente que se puede movilizar por la vía aérea, pero generalmente se trata de personas que van a negocios, y sin embargo alguien que va a trabajar y no tiene tantos ingreso, no puede utilizar un avión de manera frecuente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El exsindicalista señaló que la ocupación de los aviones ha subido y la ocupación anda por ahí del 85 por ciento, y eso habla de una demanda creciente y sin embargo, el sector enfrenta problemas serios, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco que habría solucionado la crisis que ya está a la vista.

Agregó que además hay un fuerte problema de rutas aéreas de conectividad local.

Esta necesidad, señaló el entrevistado, contrasta con el alza en la demanda de vuelos a nivel mundial y la insuficiencia de pilotos y aviones para satisfacerla.