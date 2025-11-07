Clausuran el bar "El Despacho" por alterar el orden público

La Dirección de Comercio Municipal clausuró el bar "El Despacho", ubicado en Madero #801, a unos metros de la Facultad de Derecho de la UASLP, tras detectar actividades que alteraban el orden público y ponían en riesgo la seguridad de los asistentes y vecinos de la zona.

La dependencia informó que la medida forma parte de su compromiso de garantizar espacios seguros y responsables, y que la operación de cualquier establecimiento debe ajustarse al Reglamento de Actividades Comerciales y sus lineamientos vigentes.

"Nuestro objetivo es claro: velar por la tranquilidad y el bienestar de todas y todos", señaló Comercio Municipal en un comunicado, al subrayar que continuará con los operativos de supervisión en zonas con alta concentración de bares y antros.