Clausuran el bar "El Despacho" por alterar el orden público

Comercio Municipal aseguró que la clausura busca preservar la seguridad y el orden en la zona universitaria

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 07:27 a.m.
A
Clausuran el bar "El Despacho" por alterar el orden público

La Dirección de Comercio Municipal clausuró el bar "El Despacho", ubicado en Madero #801, a unos metros de la Facultad de Derecho de la UASLP, tras detectar actividades que alteraban el orden público y ponían en riesgo la seguridad de los asistentes y vecinos de la zona.

La dependencia informó que la medida forma parte de su compromiso de garantizar espacios seguros y responsables, y que la operación de cualquier establecimiento debe ajustarse al Reglamento de Actividades Comerciales y sus lineamientos vigentes.

"Nuestro objetivo es claro: velar por la tranquilidad y el bienestar de todas y todos", señaló Comercio Municipal en un comunicado, al subrayar que continuará con los operativos de supervisión en zonas con alta concentración de bares y antros.

