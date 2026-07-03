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Retraso de licitaciones frena obra del Saucito

Si Contraloría no las libera a tiempo, demora su ejecución: alcalde Galindo

Por Samuel Moreno

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Retraso de licitaciones frena obra del Saucito
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      El arranque del proyecto del desnivel en la zona de El Saucito podría estar en riesgo si no se liberan a la brevedad las bases de licitación, advirtió el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, al señalar que la falta de autorización mantiene detenida una obra considerada prioritaria para la movilidad de la capital.

      Proyecto de desnivel en El Saucito en riesgo por licitaciones

      El edil explicó que este proyecto depende directamente de los tiempos de la Contraloría General del Estado, por lo que una demora en la liberación de las licitaciones comprometería su ejecución dentro del calendario previsto, afectando su arranque en tiempo y forma.

      Avance limitado en obras menores mientras proyectos grandes esperan

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      Galindo Ceballos detalló que, mientras se define la situación de los proyectos de mayor inversión, en la capital únicamente han podido avanzar alrededor de 20 obras menores, las cuales comenzaron a ejecutarse tras la liberación parcial de licitaciones por parte de la autoridad estatal.

      Precisó que estas autorizaciones corresponden a obras de bajo costo, con montos que van de los 7 a los 12 millones de pesos, mientras que los proyectos más grandes, de entre 200 y 300 millones de pesos, continúan en espera de autorización para poder iniciar. Finalmente, el alcalde afirmó que existe comunicación constante con la Contraloría estatal y confió en que en los próximos días puedan destrabarse más procesos de licitación.

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