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Enrique Galindo C. entrega Presea a Música para la Vida

El reconocimiento "Daniel de la Llera" se otorgó en Sesión Solemne de Cabildo

Por Redacción

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Enrique Galindo C. entrega Presea a Música para la Vida
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      En el marco de la conmemoración por los 434 años de la fundación de San Luis Potosí, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la Sesión Solemne de Cabildo en la que entregó la Presea al Mérito Cultural "Daniel de la Llera" 2026 a la Fundación Música para la Vida, por su contribución a la formación artística y al desarrollo humano de niñas, niños y jóvenes. El reconocimiento fue recibido por Guillermo Pizzuto Zamanillo, fundador y presidente de la asociación, quien también fue Alcalde de la capital potosina.

      Durante la ceremonia, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos destacó la importancia de reconocer a organizaciones que, más allá de promover una disciplina artística, generan oportunidades de desarrollo y contribuyen a transformar la vida de las nuevas generaciones.

      Subrayó el valor del trabajo realizado por Música para la Vida, cuya trayectoria representa una aportación significativa a la cultura y a la formación de la niñez y juventud potosina.

      Al recibir la distinción, Guillermo Pizzuto informó que cerca de 5 mil 500 niñas, niños y jóvenes han pasado por los programas de la fundación, donde han encontrado no solamente formación musical, sino también herramientas para su desarrollo personal, académico y profesional.

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      Destacó que el 78% de sus egresados son actualmente profesionistas o se encuentran cursando una carrera profesional, como resultado del impacto de este modelo educativo.

      Constituida en 2013, la Fundación Música para la Vida ha desarrollado un modelo de educación musical colaborativa mediante orquestas, coros, bandas y ensambles infantiles y juveniles. Su trabajo ha llegado a 23 municipios de San Luis Potosí, con actividades que promueven la convivencia, la disciplina, el aprendizaje colectivo y la construcción de proyectos personales. En la ceremonia también participó Rocío Rodríguez Romo, directora general y representante legal de la asociación.

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