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EGC: gobierno hace campaña contra Interapas

Mejor deberían aportar ideas para solucionar los problemas del organismo, señala

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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EGC: gobierno hace campaña contra Interapas
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, acusó al Gobierno del Estado de contribuir a la narrativa de una crisis de agua mediante sus señalamientos contra Interapas y la falta de propuestas para resolver los problemas de abastecimiento.

      Críticas de Enrique Galindo al Gobierno Estado agua

      Sostuvo que a diferencia de 2023, cuando las presas estaban vacías, había problemas en los pozos y El Realito dejó de suministrar agua, actualmente no existe una situación similar.

      Consideró que las críticas al organismo operador han convertido el problema en una confrontación política. En ese contexto, reprochó que el Gobierno estatal mantenga una deuda con Interapas y que la senadora Ruth González Silva plantee la desaparición del organismo sin presentar, a su juicio, una alternativa para sustituirlo.

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      Deuda estatal y problemas en el servicio de agua

      Galindo sostuvo que los recursos que el Estado adeuda permitirían atender problemas como los socavones, la renovación de redes de distribución, el mantenimiento de pozos y la rehabilitación de la planta Los Filtros.

      Por ello, pidió que, antes de insistir en la desaparición de Interapas, se resuelva el adeudo y se planteen medidas concretas para atender las deficiencias del servicio.

      El edil también cuestionó que el Gobierno estatal concentre sus críticas en la capital potosina, cuando, afirmó, los problemas de abastecimiento se presentan en otros municipios. Mencionó que recientemente observó dificultades en Tamazunchale y Ciudad Valles, además de Rioverde.

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