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Nadie actúa contra el lirio de San José

Varias dependencias han anunciado acciones, pero hasta ahora nada

Por Rolando Morales

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Nadie actúa contra el lirio de San José
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que hasta el momento no existen intervenciones concretas para atender la presencia de lirio acuático en la Presa San José, pese a que diversas instancias han planteado posibles acciones para combatir esta problemática ambiental.

      Presa San José registra nivel favorable para temporada de lluvias

      El edil señaló que actualmente el embalse registra un nivel de almacenamiento del 77%, condición que consideró favorable para enfrentar la temporada de lluvias de las próximas semanas sin riesgos mayores. Además, explicó que el incremento en las precipitaciones contribuye de manera natural al desplazamiento y arrastre del lirio.

      Proceso legal limita acciones directas contra lirio acuático

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      Respecto a las medidas para erradicar la planta invasora, Galindo Ceballos indicó que existe un proceso legal en curso relacionado con el tema, situación que limita las intervenciones directas. Explicó que la coordinación de las acciones corresponde principalmente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno del Estado.

      El presidente municipal comentó que tiene conocimiento de programas federales interesados en participar en la remediación del lirio acuático y afirmó que toda ayuda será bienvenida. Sin embargo, admitió que hasta ahora ninguna instancia ha iniciado trabajos efectivos dentro de la presa. "Hasta el momento no hay nadie que haya intervenido", señaló el alcalde, al referirse a los esfuerzos para controlar la expansión de esta vegetación acuática que desde hace años afecta distintos cuerpos de agua de la entidad.

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