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Nacional

Matan a dirigente municipal del PRI en Tetecala, Morelos

Además, el director de Agua Potable municipal falleció tras ser hospitalizado

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 09:47 a.m.
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Matan a dirigente municipal del PRI en Tetecala, Morelos
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      Un ataque armado perpetrado la noche de este viernes en la colonia Centro dejó un saldo de dos hombres muertos, entre ellos Zenón Juárez Hernández, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en este municipio.

      Ataque armado en colonia Centro deja dos muertos, entre ellos líder del PRI

      La agresión, de acuerdo con reportes policiales, se registró a las 20:40 horas sobre la calle Abasolo, cuando un grupo de sujetos armados ingresó de forma violenta a un inmueble y abrió fuego de manera directa contra los ocupantes.

      Una de las víctimas pereció de forma inmediata en el sitio, mientras que Juárez Hernández —quien también se desempeñó como director de Agua Potable municipal— fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde falleció minutos después.

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      Fiscalía General del Estado inicia investigación y procesamiento de escena

      Elementos de corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas acordonaron el perímetro de la escena del crimen para resguardar los indicios balísticos.

      Hasta el momento las autoridades no reportan personas detenidas. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones de campo para determinar el móvil del doble homicidio y ubicar a los agresores.

      En un comunicado, la FGE informó que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Servicios Periciales, procesaron la escena del crimen para la recolección de indicios balísticos.

      El organismo confirmó que el levantamiento de los cuerpos se realizó en dos puntos: la vivienda donde ocurrió la agresión armada y el Hospital General de Tetecala "Dr. Rodolfo Becerril de la Paz", lugar al que una de las víctimas ingresó en estado crítico antes de fallecer.

      La FGE informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para fijar la mecánica de los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los autores materiales e intelectuales.

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