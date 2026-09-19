Emiten recomendaciones ante lluvias en este sábado

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y chubascos puntuales en gran parte del territorio potosino.

También, señaló que se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas en algunas regiones, por lo que se recomienda hidratarse muy bien y utilizar protector solar.

Recomendaciones ante lluvias

- NO CRUCES corrientes de agua.

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- MANTÉN LIMPIO tu patio y azotea.

- DESCONECTA aparatos si entra agua.

- MANEJA con precaución.

- PREPARA tu mochila de emergencia.

- INFÓRMATE en fuentes oficiales.