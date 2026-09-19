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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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SLP

Emiten recomendaciones ante lluvias en este sábado

También, CEPC señaló que se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 19, 2026 09:53 a.m.
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Emiten recomendaciones ante lluvias en este sábado
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y chubascos puntuales en gran parte del territorio potosino.

      También, señaló que se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas en algunas regiones, por lo que se recomienda hidratarse muy bien y utilizar protector solar.

      Recomendaciones ante lluvias

      - NO CRUCES corrientes de agua.

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      - MANTÉN LIMPIO tu patio y azotea.

      - DESCONECTA aparatos si entra agua.

      - MANEJA con precaución.

      - PREPARA tu mochila de emergencia.

      - INFÓRMATE en fuentes oficiales.

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