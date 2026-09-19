Hoy, el segundo Simulacro Nacional

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Ciudad de México.- Este sábado se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, por lo que el sistema de alertamiento sísmico se activará en punto de las 12:00 horas, a través de los más de 28 mil postes con altavoces con los que cuenta el C5 en la capital.

De manera simultánea, la alerta se transmitirá en los teléfonos celulares que tienen habilitado este sistema de mensajería.

En la CDMX el escenario hipotético plantea un movimiento telúrico de magnitud 7.7 con epicentro localizado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) desplegará dos frentes principales de simulacro de emergencia con maniobras de rescate y helicópteros, uno en el Monumento a la Revolución y, por primera vez, un segundo punto en el sur de la Ciudad de México, que estará ubicado en el Deportivo Xochimilco.

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Este viernes, como parte de las acciones preventivas, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, junto al titular de la Procuraduría Socia (Prosoc), Vladimir Aguilar, inauguró la capacitación para administradores de condominios para fortalecer la cultura de la prevención de cara al simulacro de este día.

El Simulacro Nacional es un ejercicio preventivo para evaluar la capacidad de respuesta de autoridades y ciudadanía ante sismos.