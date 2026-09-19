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Protección Civil, una labor bajo presión constante

Este 19 de septiembre se conmemora el trabajo de quienes previenen riesgos y responden ante emergencias

Por Pulso Online

Septiembre 19, 2026 08:48 a.m.
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Protección Civil, una labor bajo presión constante
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      Cada llamada implica una carrera contra el tiempo. Incendios, inundaciones, accidentes, fugas de gas, derrumbes y operativos preventivos forman parte de las situaciones que enfrentan diariamente los cuerpos de Protección Civil.

      Este 19 de septiembreDía Nacional de Protección Civil, se reconoce en México la labor de las mujeres y los hombres encargados de prevenir riesgos, auxiliar a la población y actuar frente a emergencias.

      En San Luis Potosí, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) aprovechó la fecha para destacar el trabajo de su personal y refrendar su intención de fortalecer la capacitación, la prevención y la capacidad de respuesta.

      La protección civil, sin embargo, no comienza cuando ocurre una tragedia. Incluye la identificación de peligros, revisión de inmuebles, elaboración de protocolos, realización de simulacros y preparación de la ciudadanía para reaccionar correctamente.

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      La fecha también subraya la responsabilidad de autoridades, empresas, escuelas y población de mantener actualizados sus planes de emergencia. La capacidad de respuesta puede marcar la diferencia, pero la prevención sigue siendo la primera barrera para evitar víctimas y daños materiales.

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