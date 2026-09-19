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Realizan palo encebado durante las fiestas patrias

Por Jesús Vázquez

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Realizan palo encebado durante las fiestas patrias
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      Villa de la Paz.- Se vivió una tarde llena de alegría y tradición con el palo encebado de septiembre, una fiesta en la que las familias paceñas se reúnen para disfrutar de diferentes dinámicas y juegos tradicionales en la Plaza Centenario del Pueblo.

      La finalidad de estas actividades es que los menores dejen por un momento los celulares y los videojuegos para conocer y disfrutar los juegos tradicionales con los que se divertían generaciones anteriores, muchos de estos juegos se han ido olvidando debido al avance de la tecnología y a las nuevas formas de entretenimiento.

      Durante las dinámicas se entregaron premios a los menores que participaron, lo que los motivó a integrarse a los juegos y convivir con sus familias, para muchos adultos, esta celebración también representó una oportunidad para recordar los momentos que vivieron durante su infancia, cuando estos juegos eran una de las principales formas de diversión junto a sus amigos y padres.

      El momento más esperado fue el tradicional palo encebado, donde grupos de hombres integraron sus equipos para participar y tratar de llegar hasta la punta del poste para bajar los premios que habían sido colocados, algunos equipos lograron alcanzar la cima y bajar los premios, que posteriormente fueron repartidos entre los integrantes.

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      De esta manera en el municipio se mantienen vivas las tradiciones y brinda a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer y disfrutar algunas de las actividades que durante muchos años han formado parte de la convivencia de las familias paceñas.

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