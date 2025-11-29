logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP

Protección Civil advierte neblina en sierras y pide extremar cuidados ante el inicio del sistema frontal

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 07:59 a.m.
A
Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 17 ha comenzado a entrar a San Luis Potosí, generando un descenso notable de temperaturas, neblina en zonas serranas y condiciones que podrían derivar en heladas durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico climático, al inicio de este nuevo sistema frontal se esperan temperaturas máximas de 26°C en la zona centro y hasta 29°C en la huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 8°C en la zona centro y 10°C en el altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

Además, se reportan bancos de niebla en diferentes puntos de la sierra, fenómeno asociado al arranque del frente frío.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Protección Civil llamó a la población a prepararse desde el inicio de esta fase invernal, siguiendo recomendaciones básicas para evitar riesgos:

En el hogar:

  • Abrigarse con varias capas de ropa.

  • Revisar que chimeneas, calentadores y estufas cuenten con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

  • Proteger tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.

En la salud:

  • Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitamina C.

  • Priorizar el cuidado de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

  • Evitar cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades reiteraron que este inicio del frente frío 17 podría intensificarse en las próximas horas, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

 

LEA TAMBIÉN

Activan mapa de riesgo y refugios por frentes fríos en SLP

Protección Civil refuerza recorridos y habilita refugios ante bajas temperaturas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP
Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP

Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte neblina en sierras y pide extremar cuidados ante el inicio del sistema frontal

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP
Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos
Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

SLP

Samuel Moreno

Patricia Aradillas Aradillas adelanta cambios en la dirección de Villa de Pozos.

Cambia de CEO BMW Group México
Cambia de CEO BMW Group México

Cambia de CEO BMW Group México

SLP

Martín Rodríguez

Klaus von Moltke suplirá a Harald Gottsche, responsable de la transición a la electromovilidad