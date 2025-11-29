logo pulso
Solo holograma 2 se queda sin circular este sábado en la ZMVM

Al ser quinto sábado de mes, autos con holograma 0, 00 y 1 están exentos; la restricción para holograma 2 aplica de 5:00 a 22:00 horas

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 08:28 a.m.
A
Solo holograma 2 se queda sin circular este sábado en la ZMVM

Este sábado 29 de noviembre, el programa Hoy no Circula aplica solamente para los vehículos con holograma 2.

¿Qué autos pueden circular?

Por ser el quinto sábado de mes están exentos de esta medida los autos que porten hologramas 0 y 00; así como todos los hologramas 1.

Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.

La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.

Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.

Calendario de verificación 2025

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.

Este es el Calendario de verificación vehicular 2025 en la Ciudad de México y Estado de México:

Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto

Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre

Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre

Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre

Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre

