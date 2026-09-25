Enviarán al IFSE reporte de municipios cumplidos con policías

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Para el próximo 13 de octubre, se enviará el reporte final al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) sobre los municipios que cumplieron con el pago de 14 mil pesos mensuales netos a los policías, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Explicó que una vez remitida la información, el órgano de fiscalización procederá a imponer las medidas de apremio o sancionadoras en contra de las y los presidentes municipales.

Si bien en semanas anteriores indicó que 35 municipalidades entregaron la información únicamente, solo 25 acreditaron el cumplimiento de la nueva disposición derivado de una reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado.

Reveló que, aunque algunas autoridades municipales alegan que carecen de suficiencia presupuestal para cubrir la obligación patronal, otras buscaron la asesoría del Secretariado para generar el incremento, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

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Exteriorizó que Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Ciudad Valles son tres municipios que no habían reportado la información, sin embargo, ya cumplen con el otorgamiento de dicha prestación superior a 14 mil pesos mensuales.

"Les avisamos que igual era necesario que nos enviaran su información. La enviaron y bueno, ya entran dentro de este bloque de los 25 municipios", comentó.