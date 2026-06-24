Es importante el preservar los ríos intermitentes

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El maestro en Gestión Sustentable del Agua y antropólogo, Marco Ernesto Blanco López, llamó a reflexionar sobre la importancia de los ríos intermitentes, a partir de una investigación realizada en el arroyo Calabacillas, ubicado entre Mexquitic de Carmona y la zona metropolitana de San Luis Potosí.

En el marco de la jornada "La crisis hídrica en San Luis Potosí: causas, impactos y alternativas", el investigador explicó que los ríos, poseen una doble dimensión: una natural, relacionada con procesos ecológicos e hidrológicos, y otra social, vinculada con las comunidades que históricamente, han habitado sus alrededores. Señaló que la antropología ha documentado, cómo estos cuerpos de agua fueron fundamentales para el desarrollo de distintas civilizaciones.

Blanco López indicó que la relación entre las ciudades y los ríos, se ha transformado con el tiempo. Mientras que en épocas anteriores existían formas de convivencia con los cauces, durante los periodos colonial e industrial muchos fueron modificados, contaminados o convertidos en infraestructura urbana, como ocurrió con los ríos Santiago y Españita en la capital potosina.

También destacó el caso del río Paisanos, ubicado al norte de la ciudad, donde colectivos ciudadanos y diversos actores han impulsado acciones para su recuperación. Sin embargo, señaló que el cauce continúa enfrentando problemas ambientales y urbanos que limitan su restauración.

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