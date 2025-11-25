logo pulso
Es San Luis 3° en robo de carga

Registra el estado 335 denuncias hasta octubre, de acuerdo con cifras del SNSP

Por Jaime Hernández

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Es San Luis 3° en robo de carga

En el marco de los bloqueos de organizaciones autotransportistas y campesinas en contra, entre otras cosas, de la inseguridad, San Luis Potosí se ubicó en octubre como la tercera entidad con mayor número de asaltos en las carreteras de la entidad, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En los diez meses transcurridos de este año, la entidad potosina reportó 335 denuncias por asaltos a transportistas. Durante los dos últimos meses, es decir, septiembre y octubre, se presentó un repunte en este delito, con una incidencia mensual de 43 y 44 casos, respectivamente, las cifras más altas del año.

Con estos números, San Luis Potosí se ubicó en el tercer lugar entre los estados de la República con mayor incidencia de robo en carreteras.

Resulta evidente que las dos entidades que superan a San Luis, tienen una estadística mucho mayor. El primer lugar lo ocupa el Estado de México, que tiene dos mil 576 denuncias en diez meses.

El segundo sitio es Puebla, que presenta mil 368 casos.

Después de San Luis, se ubica en el cuarto lugar Michoacán, muy cerca, con 323 asaltos.

El quinto lugar es Nuevo León, con 123 casos, de acuerdo a las cifras del SNSP.

El tema de la inseguridad en las carreteras del país es una de las banderas esgrimidas por los grupos de transportistas que realizaron ayer bloqueos carreteros en 17 entidades, que paralizaron 40 rutas en todo el país.

