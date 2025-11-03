Escuelas, sin protocolos para atender abuso sexual: CEDH

Diversas instituciones carecen de protocolos claros para atender casos de violencia y abuso sexual contra la infancia, lo que dificulta garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, reveló la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

"Hay carencias de protocolos en diferentes espacios", afirmó la titular de la CEDH, quien subrayó que estos esquemas son esenciales para que las instituciones y organizaciones sepan cómo actuar ante posibles agresiones. Agregó que en todas las recomendaciones que emite la comisión existe un apartado específico para garantizar la no repetición de los actos, herramienta clave que muchas dependencias aún no implementan.

Argüelles Moreno destacó que la CEDH forma parte de una federación de organismos públicos de derechos humanos que mantienen convenios con Unicef para atender violencias digitales. "No se trata de restringir, sino de que autoridades y personas adultas tengan actuaciones pertinentes para que niños y adolescentes puedan navegar en entornos seguros y libres de violencia", explicó.

La funcionaria realizó estas declaraciones en el marco de la iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, en conjunto con la Fundación Internacional "Granito de Arena", dedicada a la erradicación de la violencia contra menores.

La propuesta busca la creación de protocolos unificados y obligatorios de actuación en entornos escolares, promoviendo un esfuerzo interinstitucional para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de abuso infantil, fortaleciendo así la protección integral de la infancia en San Luis Potosí.