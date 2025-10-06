logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Espera la Secretaría General más recursos

Buscan reforzar las labores de sus organismos dependientes

Por Rubén Pacheco

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Espera la Secretaría General más recursos

Para el ejercicio fiscal 2026, se esperaría que haya un aumento “poquito o mucho”, pero progresivo en el paquete presupuestal que analice el Poder Legislativo, estimó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Para este año 2025, el Congreso del Estado asignó una partida de 444 millones 370 mil 549 pesos a la dependencia estatal, de los cuales 340 millones corresponden al rubro de servicios personales.

El funcionario estatal señaló que la dependencia busca seguir con el crecimiento y fortalecimiento de las diferentes instituciones dependientes como el Registro Civil, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Estatal de Búsqueda de 

Personas (CEBP).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, externó que este año se amplió la inversión en la dirección general del Registro Civil, a través de descentralizar los servicios de la capital al interior del estado, por ello, en el 2026 se buscaría la apertura de oficinas en Rioverde y en Villa de Ramos o en Salinas de Hidalgo.

Subrayó que habrá énfasis financiero con la CEEAV y en la CEBP, dado que, al tratarse de instancias encargadas de garantizar derechos humanos como el derecho a ser buscado y la defensa victimal, es indispensable alcanzar un presupuesto progresivo.

“Hay un paquete completo de inversión para el Registro Civil para seguirlo fortaleciendo, por supuesto, tenemos otras áreas que dependen de nosotros que se sigue manteniendo el presupuesto que se venía asignando. Quizás haya algunas variables en esas partes”, remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Necesario, ampliar carretera 57: CMIC
Necesario, ampliar carretera 57: CMIC

Necesario, ampliar carretera 57: CMIC

SLP

Martín Rodríguez

Proponen los constructores aumentar otro carril por sentido

Destaca SLP en localización de personas: Mendoza
Destaca SLP en localización de personas: Mendoza

Destaca SLP en localización de personas: Mendoza

SLP

Redacción

Reformas de Morena generan descontento en pueblos indígenas
Reformas de Morena generan descontento en pueblos indígenas

Reformas de Morena generan descontento en pueblos indígenas

SLP

Rolando Morales

Acusan al partido de incumplir compromisos asumidos

Renovarán casco de la Hacienda Santa Ana en SGS
Renovarán casco de la Hacienda Santa Ana en SGS

Renovarán casco de la Hacienda Santa Ana en SGS

SLP

Martín Rodríguez

La apertura de antiguas haciendas generará desarrollo económico