Espera la Secretaría General más recursos

Para el ejercicio fiscal 2026, se esperaría que haya un aumento “poquito o mucho”, pero progresivo en el paquete presupuestal que analice el Poder Legislativo, estimó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Para este año 2025, el Congreso del Estado asignó una partida de 444 millones 370 mil 549 pesos a la dependencia estatal, de los cuales 340 millones corresponden al rubro de servicios personales.

El funcionario estatal señaló que la dependencia busca seguir con el crecimiento y fortalecimiento de las diferentes instituciones dependientes como el Registro Civil, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Estatal de Búsqueda de

Personas (CEBP).

En entrevista, externó que este año se amplió la inversión en la dirección general del Registro Civil, a través de descentralizar los servicios de la capital al interior del estado, por ello, en el 2026 se buscaría la apertura de oficinas en Rioverde y en Villa de Ramos o en Salinas de Hidalgo.

Subrayó que habrá énfasis financiero con la CEEAV y en la CEBP, dado que, al tratarse de instancias encargadas de garantizar derechos humanos como el derecho a ser buscado y la defensa victimal, es indispensable alcanzar un presupuesto progresivo.

“Hay un paquete completo de inversión para el Registro Civil para seguirlo fortaleciendo, por supuesto, tenemos otras áreas que dependen de nosotros que se sigue manteniendo el presupuesto que se venía asignando. Quizás haya algunas variables en esas partes”, remató.