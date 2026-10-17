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Esperan afluencia de visitantes en los panteones

Por Flor Martínez

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Esperan afluencia de visitantes en los panteones
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      Ante la cercanía de las festividades de Día de Muertos, los cementerios municipales de Soledad de Graciano Sánchez, se preparan para recibir a una afluencia estimada de 8 mil visitantes durante los días 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, informó Antonio Zamarripa, director de Servicios Municipales. 

      El funcionario señaló que los panteones municipales se encuentran limpios y en condiciones para recibir a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos. Indicó que las labores de limpieza se realizan de manera permanente para mantener en buen estado estos espacios. 

      Los cementerios que recibirán a los visitantes son el panteón Señor del Refugio, el Señor de la Misericordia, Perpetuo Recuerdo, ubicado en El Morro, y el panteón Arboledas del Consuelo. 

      El funcionario detalló que durante estas fechas, los panteones permanecerán abiertos en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Además, se contará con agua y personal de apoyo para orientar a las personas que tengan dificultades para localizar las tumbas de sus familiares, debido a que algunas no conocen con precisión su ubicación. 

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      Asimismo, los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, habrá personal disponible para ayudar a los visitantes a acercar agua hasta las tumbas, como parte de las labores de atención durante las jornadas de mayor afluencia. 

      Respecto a una extensión de horario refirió que de momento se tiene previsto hasta las 19:00 horas sin embargo de requerirse o solicitarse por parte de la ciudadanía un poco más de extensión en los Camposantos estarán dando la atención.

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