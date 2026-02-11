Esperan propuesta de terna para presidir Fiscalía de Delitos Electorales

El Congreso del Estado está a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe la terna de perfiles para designar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, informó el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Aunque la Comisión Primera de Justicia ya declaró formalmente la vacante, el proceso legislativo no puede avanzar hasta recibir las propuestas del Ejecutivo, que aún se encuentra dentro del plazo legal de 30 días para enviarlas.

Serrano Cortés señaló que, por la naturaleza del cargo, es indispensable que quien llegue a esta Fiscalía no tenga vínculos partidistas ni antecedentes de militancia política, a fin de garantizar imparcialidad en un órgano directamente relacionado con los procesos electorales. "Creo que los fiscales dedicados a los temas electorales o cualquiera que tenga una responsabilidad electoral, no me parece correcto que exista ya una simpatía o una militancia en un partido político", dijo en entrevista.

Indicó que el perfil está claramente definido en la ley y se espera que corresponda a una persona con trayectoria profesional, honestidad y conducta pública transparente.

La vacante se originó tras la renuncia de Luis Fernando González Macías, designado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) y quien recientemente formalizó su afiliación a Morena. En este contexto, y pese a la discusión nacional sobre una posible reforma electoral, Serrano indicó que el Congreso debe cumplir con el procedimiento vigente mientras no exista un cambio legal.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, adelantó que ya se revisan perfiles para integrar la terna que será enviada al Poder Legislativo