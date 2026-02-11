logo pulso
Auto se incendia en estacionamiento de Plaza San Luis

El fuego consumió casi por completo la unidad frente a Liverpool; no hubo lesionados

Por Redacción

Febrero 11, 2026 07:56 a.m.
A
Un vehículo fue consumido casi en su totalidad por el fuego la noche de ayer en el estacionamiento de Plaza San Luis, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y momentos de alarma entre visitantes.

El incidente ocurrió casi frente a la tienda Liverpool, donde testigos reportaron que la unidad comenzó a arder repentinamente.

Elementos de seguridad privada y corporaciones de auxilio acudieron de inmediato al sitio, mientras se solicitaba el apoyo de bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos estacionados.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue sofocado. No se reportaron personas lesionadas.

Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.

