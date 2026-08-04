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Cuba gana oro en hockey femenino tras vencer a México en penales

La portera Yurismailis García fue clave al detener cuatro penales en la final.

Por EFE

Agosto 04, 2026 02:50 p.m.
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Cuba gana oro en hockey femenino tras vencer a México en penales
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      Santo Domingo, 3 ago (EFE).- Cuba necesitó de una tanda de penales para vencer este lunes a México por 2-0 en el partido por la medalla de oro del hockey de césped femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

      La portera Yurismailis García se convirtió en la heroína del triunfo cubano al bloquear los cuatro intentos a la portería de las mexicanas durante los penales. Los dos goles de las isleñas fueron producto de Yuraima Vera y Sunaylis Nikle. 

      Con el triunfo, Cuba corona una gran presentación en el hockey sobre césped, ya que permitió un solo gol en todo el torneo, marcando 29 contra sus rivales, incluyendo fase de grupos, semifinal y final.

      La medalla de bronce correspondió a Venezuela, que se impuso por 4-1 a Barbados.

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      La victoria de las sudamericanas quedó prácticamente sellada en el mismo primer cuarto cuando marcaron tres goles, el primero de ellos con un penal de esquina por parte de María Artigas en el minuto 1:55.

      Las barbadenses descontaron con un gol en el segundo tiempo, sin embargo, las venezolanas marcaron una vez más en el cuarto período para cerrar el encuentro.

      El hockey sobre césped terminará este martes cuando se disputen las medallas en masculino.

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