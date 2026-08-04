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Analizan reabrir avenida Universidad para corregir drenaje

Las lluvias atípicas del domingo causaron acumulaciones de agua

Por Rolando Morales

Agosto 04, 2026 12:48 p.m.
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Analizan reabrir avenida Universidad para corregir drenaje
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      Las inundaciones registradas el pasado domingo en la avenida Universidad podrían derivar en una nueva intervención de infraestructura, luego de que el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que existe la posibilidad de reabrir la vialidad para corregir una conexión deficiente del sistema de drenaje detectada tras la obra realizada años atrás.

      El edil señaló que, aunque la acumulación de agua en esa zona fue una de las imágenes más llamativas de las lluvias recientes, la circulación logró restablecerse en cuestión de horas. Sin embargo, explicó que los análisis técnicos apuntan a que el drenaje de la avenida no quedó conectado adecuadamente al colector central ubicado en la Glorieta Juárez, situación que estaría limitando su capacidad de desalojo de agua durante precipitaciones intensas.

      "Ha costado trabajo tomar la decisión de abrir de nuevo, pero creo que hay que abrir de nuevo para reconectar bien ese drenaje", comentó. Añadió que el problema tendría su origen en la intervención realizada anteriormente sobre la avenida, por lo que se revisa la viabilidad de una obra correctiva.

      Galindo indicó que las lluvias del domingo fueron atípicas y se concentraron en puntos específicos de la ciudad. Aseguró que, pese a los encharcamientos reportados, la mayoría de las afectaciones fueron atendidas en pocas horas mediante trabajos de Protección Civil y personal municipal, que realizaron labores de limpieza y apertura de alcantarillas y bocas de tormenta.

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      Además de la situación en avenida Universidad, el alcalde informó que continúan las acciones para recuperar la circulación en el río Españita, donde cada que llueve persisten acumulaciones de lodo, así como en el puente Othón, un punto que vuelve a presentar problemas cada temporada de lluvias. Sobre este último, explicó que la principal complicación no proviene únicamente de la precipitación, sino del ascenso de los mantos freáticos, por lo que instruyó a Interapas reforzar el sistema de bombeo mientras se mantiene el análisis de una solución de fondo para la zona.

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