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Estela Arriaga presenta resultados del DIF Municipal

Cinco años transformando la vida de las familias de San Luis Capital

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Estela Arriaga presenta resultados del DIF Municipal
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      "Hemos confirmado que el servicio público encuentra su mejor sentido cuando mejora la vida cotidiana de quienes más lo requieren", expresó Estela Arriaga Márquez al presentar los resultados de cinco años de trabajo del DIF Municipal, con programas que han ampliado el acceso a la salud, la rehabilitación, la inclusión y la protección de las familias de San Luis Capital. 

      Entre los principales resultados destacan más de 30 mil personas beneficiadas por la Ruta de la Salud, 263 mil servicios de rehabilitación en la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y más de 59 mil 500 servicios otorgados en Puerta Violeta.

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció el alcance de esta labor y afirmó que el DIF Municipal es "la joya de la corona" del Gobierno de la Capital. Destacó que los resultados son producto del trabajo conjunto de las áreas municipales, desde obras públicas y deporte hasta turismo y cultura, para fortalecer la atención a las familias. "Ella brilla con luz propia", expresó al reconocer a Estela Arriaga, y agradeció al equipo del organismo por hacer posibles los programas y servicios que llegan a miles de personas.

      Al informe asistieron la Senadora de la República, Verónica Rodríguez Hernández; el diputado local Rubén Guajardo Barrera y el empresario Marcelo de los Santos Anaya, así como Doña Guillermina Anaya de De los Santos. También estuvieron presentes integrantes del Cabildo y del Gabinete Municipal, representantes de cámaras empresariales y asociaciones civiles, entre ellos Imelda Elizalde Martínez, coordinadora de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí y presidenta de Canacintra; Ana María Abascal Sainz, representante de Coparmex; Mauricio Mahbub Tamez, de Canaco-Servytur. 

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