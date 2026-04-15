"Estoy listo para el 2027": Enrique Galindo

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que está listo para competir por la gubernatura en 2027 y lanzó un llamado a construir una alianza opositora amplia, al asegurar que, a diferencia de procesos anteriores, hoy las militancias sí respaldan un frente común.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el edil reconoció abiertamente su interés por contender, aunque subrayó que respetará los tiempos electorales y que no descuidará su responsabilidad al frente del Ayuntamiento.

"Estoy listo, cuidando las formas y los tiempos electorales. Sí tengo el interés y me he preparado toda mi vida para esto", afirmó.

Galindo señaló que el escenario político en San Luis Potosí se ha adelantado por las disputas entre fuerzas políticas, particularmente entre Morena y el Partido Verde, lo que ha colocado desde ahora el tema de la sucesión gubernamental en la agenda pública.

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El alcalde destacó que ha sostenido diálogo con los partidos que lo llevaron al triunfo, y reveló un cambio clave rumbo a 2027: la actitud de las bases partidistas.

"En 2021 el principal problema era que las militancias no se aceptaban... hoy es al revés, las militancias sí quieren que haya alianza PRI, PAN, PRD, incluso MC", sostuvo.

En ese sentido, hizo un llamado directo a las dirigencias para que escuchen a sus bases y avancen en la construcción de un frente opositor competitivo.

El edil también presumió sus resultados electorales, al recordar que logró la reelección en la capital potosina tras vencer a la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el PT, lo que —dijo— demuestra que un proyecto respaldado por la ciudadanía puede imponerse incluso ante fuerzas políticas consolidadas.

"Confío en que vuelva a ser la ciudadanía la que empuje un proyecto ganador", señaló.

Galindo insistió en que su perfil busca posicionarse más allá de los partidos, con una estrategia centrada en el contacto directo con la población. Incluso, se definió como un perfil con base ciudadana, aunque reconoció su militancia de décadas en el PRI.

"Mis campañas han estado centradas en la ciudadanía... busco al ciudadano común que vive los problemas de la ciudad", explicó.

Finalmente, dejó claro que, aunque el camino rumbo a 2027 implica enfrentar a una fuerza política sólida en el estado, su apuesta será construir una candidatura competitiva desde la calle y con respaldo social, más allá de las siglas partidistas.